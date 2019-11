Kadın mühendis adayları için dikkat çeken proje

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi tarafından, İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri; öğrenim bursu, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi, mentörlük, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ile birçok yönden desteklemek amacıyla başlatılan 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.İzmir İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından başlatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi tarafından desteklenen Beyaz Baretli Kadınlar projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Balçova Belediyesinin tesislerinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan, proje hakkında bilgiler verdi. Çok sayıda kişinin katıldığı programda konuşan Erdoğan, "Bu proje ile inşaat mühendisliği mesleğini seçen ve bu bölümde okuyan genç kardeşlerimiz, sahada teknik olarak destek alacağı için mesleği tanıyarak iş hayatına atılacak" dedi.Erdoğan, "Kendisinden sonra mesleğe başlayacak genç kızlar için bir rol model olacak; ayrıca bu ve benzer projelerin kadınların görev yaptığı tüm meslek dallarında başlatılmasının kadın mücadelesinde önemli katkısının olacağına inanıyorum. Ülkemizde son yıllardaki hakim siyasi hava ve kültür son yıllarda bizi geriye götürdü. Kadına bakış değişti ama bir şekilde bu bakışa karşı kadın mücadelesi de ilerlemeye devam ediyor. Bizim oda olarak amacımız kadınların erkekler gibi tüm mesleklerde başaralı olabileceğini herkese anlatmak" şeklinde konuştu.Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, Balçova'da kadınların her alanda etkin olması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "Ben de bir kadın olarak erkeklerin egemen olduğu başka bir alanda yani siyasette kadınların var olması için mücadele ediyorum. Biz Balçova'da da kadınların hayatın her alanda söz sahibi olması için çok mücadele ettik, bunda başarılı da olduk. Belediye meclisimizde kadın üye sayısı her geçen yıl artıyor. Bir kadın belediye başkanı var. Semt evlerinde öğrendiği meslek ile evine ekmek götüren yüzlerce kadın var. En önemlisi de haklarının farkında olan binlerce Balçovalı Kadın var. Bu nedenle genç inşaat mühendisi kadınlara destek vermek amacıyla başlatılan Beyaz Baretli Kadınlar projesini duyar duymaz bu projeye katkı vermek istedik. Kadınların bu ülkede hak ettiği noktalara gelmesi için yapılan her projeye de gücümüz yettiği oranda destek vereceğiz" diye konuştu. - İZMİR