04.07.2019 10:15
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Kadın muhtar boş teslim aldığı muhtarlığa kütüphane yaptı

Kadın muhtar boş teslim aldığı muhtarlığa kütüphane yaptı

31 Mart Yerel Seçimleri ile Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Muhtarı seçilen ve 911 muhtar arasındaki 20 kadından biri olan Hülya Bozkurt, muhtarlık binasının bir odasını kütüphaneye çevirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri ile Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Muhtarı seçilen ve 911 muhtar arasındaki 20 kadından biri olan Hülya Bozkurt, muhtarlık binasının bir odasını kütüphaneye çevirdi.

Seçildikten sonra karşılaştığı olumsuzluklara rağmen verdiği sözleri yerine getirmek için kollarını sıvadığını belirten Bozkurt, "Tüm perde ve lambalar dahil hiç bir eşyanın olmadığı bir bina teslim almıştım. Ancak karşılaştığım tüm olumsuzluklara rağmen tutmam gereken sözler vardı. Bunlardan biri de Uluç Mahalle Kütüphanesi idi. Başta Konyaaltı Belediyesi olmak üzere bir çok kişi ve kurumdan gelen destekler ile elimizden geleni yaptık. Sonuçta 3 ayda bu güzel kütüphane ortaya çıktı" diye konuştu.

Eksikler var

Kendi odasının yanındaki 13 metrakarelik ikinci bir odayı kütüphaneye çeviren 38 yaşındaki kadın Muhtar Hülya Bozkurt hedefinin 2 Bin kitap olduğunu söyledi. Kütüphanede her yaş ve kesimin ilgisini çekecek bir çok kitabın bulunacağını belirten Bozkurt, "Ancak hala eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizin de zamanla hallolacağına inanıyorum. Zamanla kütüphanemiz, mahalle toplantılarının yapıldığı, komşularımızın sosyalleştiği bir buluşma noktası haline gelecektir" diyerek sözlerini şöyle tamamladı.

Kadın muhtar sayısı artmalı

Amacının, kadınların yaşamın her alanında başarıyla bulunabileceğini göstermek olduğunu söyleyen Bozkurt, "Kadın muhtarlarımızın oranı maalesef yüzde 2. Antalya'da 911 muhtarın sadece 20'si kadın. Bizden daha az nüfusa sahip 5 ilin gerisinde 10'uncu sıradayız. Bu sayının artması gerekir". - ANTALYA
Kaynak: İHA
Konyaaltı, Antalya, Politika

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