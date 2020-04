Kadın muhtar devletin "Vefa" eliyle kemoterapi tedavisini aksatmadı

Kaynak: AA

Ardahan'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan kanser hastası Balıkçılar köyü muhtarı Aysel Kaya'yı Erzurum 'a götürerek kemoterapi görmesini sağladı.Kanser hastalığı nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan muhtar Kaya'nın tüm ihtiyaçları, Ardahan Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.Vali Mustafa Masatlı, kendisini arayan ve Erzurum'da kemoterapi randevusu olduğunu ileterek yardım isteyen Kaya'ya özel araç tahsis etti.Vefa Sosyal Destek Grubu ekibince evinden alınarak Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Kaya, buradaki kemoterapisinin ardından tekrar ikametine bırakıldı."Beni evimde dahi bir an olsun yalnız bırakmıyorlar"Muhtar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, zorlu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğine inandığını söyledi.Devlet görevlilerinin kendisiyle ilgilendiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:"Valimiz Mustafa Masatlı, benim sağlığımı korumam için gerekli yardımı sağlayacağını söyledi. Sadece dışarı çıkmamamı istedi. Diğer kalan bütün ihtiyaçlarımı gidereceğini belirtti. Sonuçta benim sağlığım için benden bunları talep etti. Kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şu anda evimdeyim ve evde de beni bir an yalnız bırakmıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yetkililerimiz gece gündüz demeden canı gönülden çalışıyorlar. Allah herkesten razı olsun."Kaya, sağlık çalışanlarının hizmetinden bir kez daha gururlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet yetkililerinin vatandaşlar için seferber olduğunu dile getirdi."Devletin bize sunduğu bu imkanlar başka nerede var"Aldığı hizmet karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için kendini şanslı gördüğünü anlatan Kaya, şunları kaydetti:"Bizi bugüne kadar yenen olmadığı gibi, inşallah bu hastalığı da biz yeneceğiz. Yeter ki devletimize güvenelim ve yeter ki ilgililerin çağrılara kulak verelim. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu hastalığı yenene kadar evde duralım. Şu an bütün ihtiyaçlarımız kapımıza kadar geliyor, Allah'tan daha ne isteyebiliriz. Böyle bir güzel imkan nerede var? Büyük devletlerin halini görüyoruz. Büyüklerimize ömür boyu minnettar kalacağım."Kaya, evde uğraşacak bir şeyler bulduğunu ve köy işlerini de telefonla gidermeye çalıştığını sözlerine ekledi.