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Kadın muhtar mahallesini dezenfekte ediyor

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk, mahallenin korona virüsten etkilenmemesi için traktör arkasına monte ettiği ilaçlama pompasıyla tüm mahalleyi dezenfekte ediyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Kadın muhtar mahallesini dezenfekte ediyor
Balıkesir 'in Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk, mahallenin korona virüsten etkilenmemesi için traktör arkasına monte ettiği ilaçlama pompasıyla tüm mahalleyi dezenfekte ediyor.

Erdek ilçe merkezi ile bağlı kırsal mahallelerde korona virüs ile mücadele kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Erdek ilçe merkezinde 5, kırsalda 23 mahallesi bulunan Erdek'in denize kıyısı bulunan Karşıyaka Mahallesi'nin kadın muhtarı Ayşe Ertürk, mahallesini korona virüsten korumak amacıyla hummalı bir şekilde çalışıyor. 2 bin 200 kişinin yaşadığı Karşıyaka Mahallesi'nin kadın muhtarı Ayşe Ertürk, traktörün römorkuna monte ettiği ilaçlama pompasıyla tüm sokakları dolaşarak ilaçlıyor. Korona virüsü belasına karşı ilaçlama çalışmaları yürüten büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerine destek vermek üzere kollarını sıvadığını söyleyen Ertürk, bu sorumluluktan asla kaçamayacağının altını çizdi. Yaşamlarını sürdüren mahalle halkının sağlığına kendisinin de önem verdiğine vurgu yapan Ertürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'nin kendisine gönderdiği dezenfektede kullanılacak ilaçlarla başta sokaklar olmak üzere, sağlık merkezi hizmet binası, çocuk oyun alanları, çöp konteynerleri ve umuma açık tuvaletleri ilaçladığını bildirdi.

Muhtarlık olarak 65 yaş üstü büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sürdürdüklerini ifade eden Ertürk, "Vatandaşlarımızdan ricamız yayınlanan genelgelere uymaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Karşıyaka, Güncel

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