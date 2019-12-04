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Kadın muhtara plaket verildi

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kadın muhtara plaket verdi.

04.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:34Kadın muhtara plaket verildi
'nın Belediye Başkanı Vahap Küçük, kadın muhtara plaket verdi.
Küçük, ilçeye bağlı Fındık Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı Diler Yıldırım'a özverili çalışmasından dolayı plaket verdi.
Vatandaşlara sunduğu hizmetten dolayı Yıldırım'a teşekkür eden Küçük, "Muhtarlık süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Fındık Mahalle muhtarımız Diler Yıldırım'a teşekkür plaketimizi takdim ettik. Muhtarımıza bir kez daha yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Muhtar Diler Yıldırım da Küçük'e teşekkür etti.

Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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