22.06.2019 17:39
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Kadın müşteriye, hemcinsi market çalışanından şiddet

Kadın müşteriye, hemcinsi market çalışanından şiddet

– Rusya'da bir marketin kadın çalışanının hırsızlıkla suçladığı hemcinsi müşteriye uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

– Rusya'da bir marketin kadın çalışanının hırsızlıkla suçladığı hemcinsi müşteriye uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova 'daki bir markette meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntüde bir market çalışanının, hırsızlıkla suçladığı kadın bir müşteriyi boynundan tuttuğu ve kadına bağırdığı görülüyor. Daha sonra market çalışanı, üstünü aramak için kadını marketteki bir odaya götürmeye çalışıyor. Kadın müşteri ise 'masum olduğunu' öne sürerek, üstünün aranması için odaya gitmek istemeyip kendini yere atıyor. Bunun ardından market çalışanı, kadını yerden kaldırarak odaya doğru sürüklüyor. Ayrıca görüntülerde marketin güvenlik görevlisinin de olay yerinde olduğu ancak müdahale etmediği görülüyor.


Kaynak: DHA
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