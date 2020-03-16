Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği
İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.
16.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:05
İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Müzik Festivali, İdil Biret, İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Ekonomi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Ekonomi
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Ekonomi
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Ekonomi
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı