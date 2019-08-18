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Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde evli olan kadın öğretmen Lauren Coyle-Mitchell, 15 yaşındaki kız öğrencisini evine götürüp onunla ilişkiye girdiği için beş yıl hapis cezası aldı.

18.08.2019 17:09
Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi

Amerika'nın New Jersey eyaletinde 36 yaşındaki evli kadın öğretmen Lauren Coyle-Mitchell, 15 yaşındaki bir kız öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Öğretmen daha önce cinsel içerikli mesajlar attığı 8. sınıf öğrencisini 2015 yılında yapılan bir okul gezisi sonrası evine götürdü. Coyle-Mitchell daha sonra kızla evinde birlikte oldu. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine polis, öğretmeni çalıştığı okulda gözaltına alırken okul yönetimi de Lauren Coyle-Mitchell'ın işine son verdi.

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Cuma günü görülen davada Lauren Coyle-Mitchell, öğrencisi ile ilişkiye girdiğini, bu davranışının öğrenciye duygusal olarak ve ahlaken zarar verdiğini kabul etti.

Mahkemede öğretmenin avukatı müvekkilinin olayın meydana geldiği dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle öğrencisine karşı duygular beslemeye başladığını söyledi.

5 YIL CEZA VERİLDİ

Mahkemenin 5 yıl hapis cezası verdiği Coyle-Mitchell, hayatı boyunca kamu okullarında çalışamayacak.

Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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