02 Aralık 2018, 15:36
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Kadın Öğretmen, Zihinsel Engelli 2 Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girdi

Amerika'da engelli öğrencilere ders veren 32 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki engelli iki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi.

Amerika'da engelli öğrencilere ders veren 32 yaşındaki Laura Ramos isimli kadın öğretmen, engelli iki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için yargılanmaya başlandı.

ARABADA VE RESTORANDA İLİŞKİYE GİRDİ

18 yalındaki öğrenci, öğretmeni ile arabasında ve bir restoranın elektrik odasında ilişkiye girdiğini ifade etti. Öğrenci, öğretmenin kendisine kocasının kendisi ile artık ilişkiye girmek istemediğini bu nedenle uzun süredir en iyi ilişkiyi kendisi ile yaşadığını söylediğini ifade etti.

Laura Ramos

GÖZALTINA ALINDI, KEFALETLE SERBEST KALDI

Öğrenci, öğretmenin başka öğrenciler ile ilişkisi olabileceği söylemesi üzerine öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka bir öğrencisini arabasına alıp ilişkiye girmek için plaja gitmekte olan öğretmen, araba kullanırken telefonla konuştuğu için polis tarafından durduruldu. Polis tarafından gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemede kefalet ile serbest bırakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri
02 Aralık 2018 Pazar 15:36



YORUMLAR (9)
SERDAR: Yorumları okuyorum da anlayamadığım bir şey var, zina günah ve haram olmaktan kalktımı acaba? Herkes tebrik mesajı yazıyor.
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VATANDAS: Ogretmen hanim engelli kardeslerimize iyilik yapmis bide kufur ediosunuz engelliler insan degilmi
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ASD: Erkek büyük kız küçük olunca kıyameti koparan insanlar, kadın büyük erkek küçük olunca kadına ödül verilmeli diyor. bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım. Kadın olmak varmış. İstediğin haltı yiyeceksin ama yine de herkes seni savunacak. ne güzel be.
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ASK: Bence böyle şu gibi yemek gibi cinsel ihtiyaçlar içinde öğretmen lazım
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VANLI DUMAN: helal olsun örencilere her şeyi 4 4 öretiyor
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