Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunun Bishops Diocesan Koleji'nde görev yapan 32 yaşındaki Fiona Viotti adlı tarih öğretmeni hakkında "beş öğrenciye cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ortaya atılan iddialar sonucu, 32 yaşındaki evli tarih öğretmeni görevinden istifa etti.

OKUL DOĞRULADI

Ülkenin en popüler ve pahalı okullarından biri olan Bishops Diocesan Koleji'nden yapılan açıklamada, kadın öğretmenin cinsel istismarı kabul edildi. Okuldan yapılan açıklamada, "2013-2018 yılları arasında görev alan Fiona Viotti adlı öğretmenin, 5 ayrı öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öğretmenin cinsel istismarda bulunduğuna dair belgeler, bilinmeyen bir şahıs tarafından sosyal medyaya servis edildi. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan olay hakkında soruşturma kararı verildi. Soruşturma sonucunda kadın öğretmen için, Mesleki Davranış Kuralları ve SA Eğitimciler Konseyi (SACE) tarafından, Mesleki Etik Kuralları'na aykırı davranıldığına kanaat getirildi.