Haberler » Güncel » Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber

Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunun Bishops Diocesan Koleji'nde görev yapan Fiona Viotti adlı tarih öğretmeni hakkında "beş öğrenciye cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.

02.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:57

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunun Bishops Diocesan Koleji'nde görev yapan 32 yaşındaki Fiona Viotti adlı tarih öğretmeni hakkında "beş öğrenciye cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ortaya atılan iddialar sonucu, 32 yaşındaki evli tarih öğretmeni görevinden istifa etti.

OKUL DOĞRULADI

Ülkenin en popüler ve pahalı okullarından biri olan Bishops Diocesan Koleji'nden yapılan açıklamada, kadın öğretmenin cinsel istismarı kabul edildi. Okuldan yapılan açıklamada, "2013-2018 yılları arasında görev alan Fiona Viotti adlı öğretmenin, 5 ayrı öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öğretmenin cinsel istismarda bulunduğuna dair belgeler, bilinmeyen bir şahıs tarafından sosyal medyaya servis edildi. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan olay hakkında soruşturma kararı verildi. Soruşturma sonucunda kadın öğretmen için, Mesleki Davranış Kuralları ve SA Eğitimciler Konseyi (SACE) tarafından, Mesleki Etik Kuralları'na aykırı davranıldığına kanaat getirildi.

Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Güney Afrika, Cape Town, Dünya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Gözleme sektörüne yeni bir tat: Kestaneli gözleme - Haber
17:20 "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni - TİM Başkanı Gülle ve UPS Türkiye Genel Müdürü... - Haber
17:20 Hindistan'da bir kaplan 5 ayda 1300 kilometre mesafe katetti - Haber
17:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)... - Haber
17:14 Ardahan'da "Şehrimi Tanıyorum Projesi" etkinliği - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira
10:09 Cem Uzan, "Bana kumpas kurdular" deyip Babacan ve Şener'i suçladı
2.12.2019 17:25:27