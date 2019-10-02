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Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.10.2019 10:59

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

SAÇINDAN TUTUP VURDU

27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Mersin, Eylül, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(23)
ALİ CENGİZ:Bir bayanın hele ki öğretmen ise saçından tutup tokat atan sadece zavallıdır.
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ADINI YAZ Y:İnsanlar ellerini kaldırmadan kavga etmeden konuşamıyorlar. . . . Ahmet Ali öğretmenin yorumunu okudum. disiplinsiz ailede yetişen çocuklar okuldada sorun yaratır. Ahmet bey, ama bir öğretmen olarak sizde bağırırsanız çocuklar alışır. . sizin sakin olarak çocuklarla konuşursanız. ve birazda disiplin inanınki çok iyi bir örnek . yaratırsınız. . size bol sabırlar. . . .
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EĞİTİMSİZLİK:öğretmene atıp tutmayın arkadaşlar. gerçekten çok zor işleri. o kadar çocukla normal ses tonunda başetmek imkansız ama çocuğun grurunu kıracak şekilde diğer arkadaşları önünde de azarlamaması lazım tabiki.
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KOYAN ADAM:ondan sonda bu çocuklardan saygı bekliyorsunuz anne baba öğretmen döverse yarın o çocuk kendi ana babasını döver terbiye önce aile sonra okulda verilir gençlerin bu kadar terbiyesiz yetişmesinin tek annaesi babasıdır
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12345:ADAMIN CEZA ALMASI İÇİN ÖĞRETMENİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR ?
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TÜRK SAMET:öğretmende olsan bağırmaya hakkın yok. sen öğretim için oradasın ve bu iş için para alıyorsun. Velinin de elbette el kaldırmaya hakkı yok. . .
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GECE:GUNDUZ, , , , , Öğretmenliği yapmanın ilk şartı o görevi hak etmiş olması lazım, her önüne gelen öğretmen, imam, asker olamaması lazım bu görevler çok önemli, çok iyi seçilmiş olmaları gerekiyor. Disiplin de şart , yönetmelikler de kılık, kıyafet ve davranışlara gevşeklik gösterilmemesi lazım,
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GUNDUZ:Sen evde bir çocuğa sahip çıkamıyorsun, sinirlenince azarlıyorsun,öğretmene gelince çok kıymetli oluveriyor çocuk. Belki bir başka anne babanın yavrusunu korurken azarlıyor ötekini. Belki hak yedirmiyor. Bunu biliyor musun? Öğretmenlere laf söylemeyin. Kırk fırın ekmek yeseniz yine de o kadar sabırlı ve koruyucu olamazsınız.
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ASD:öğretmen de olsanız kendinizi yetiştirmeden kimseye birşeyler katamaz, öğretemezsiniz!!çocuk susmuyor diye bağırıyorsunuz da veliye niye bağırıp kışkırtıyorsunuz ?? haber gayet açık. . veli (annesi) çocuğuna bağırıldığı için öğretmenle konuşmaya gelmiş, öğretmen; yavrusu için endişelenen bir anneyi yatıştırmak yerine kışkırtmış ki baba devreye girmiş. . yorum sahibine cahil adam diye hitap eden ahmet ali öğretmen sana gelince;sen öğretmensin, öğretrsn. . . öğrenn öğrenr döğrnemeyn kendi kaybdr
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TÜRK SAMET:sakin olun hocalarım şimdi elinizdeki telefonu yavaşca masanıza bırakın ''evet çocuklar nerede kaldık'' deyip işinizi yapın. . . saygılar !
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