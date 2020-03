Kadın okçular hedefi 12'den vurdu

Geleneksek Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa resmi olarak düzenlenen Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Kulüpler Kupasında mücadele eden Porsuk Gençlik ve Spor Kulübü, Büyük Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.Eskişehir temsilcisi Porsuk Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta düzenlenen okçuluk şampiyonasının kadın kategorisini birinci olarak tamamladı. Geleneksek Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa organize edilen turnuvada şampiyonluğu Eskişehir ekibi göğüsledi. Konuyla ilgili konuşan mavi-beyazlı takımın Antrenörü Cem Destire, çok mutlu olduklarını ve bundan sonraki hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi. Destire, "Yaklaşık 6 yıldır geleneksel Türk okçuluğu yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta da Geleneksek Türk Okçuluğu Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupasında kadın takımımız birinci oldu. İlk Türkiye şampiyonluğunu aldılar. Önümüzdeki yarışmalar için çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa düzenlenen bir turnuvada şampiyon olmak çok güzel bir duygu, ekibimi tebrik ediyorum. Geleneksek Türk okçuluğu sporu milli takımı olmayan bir branş. Hedefimiz sporcularımızı milli takıma sokmak" diye konuştu."Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum"İlk resmi yarışmayı şampiyon olarak tamamladıkları için gurur duyduğunu belirten Büşra Nur Berkün, "Üniversitede başladım bu spora ve bir daha kopamadım. Düzenlenen ilk resmi yarışmaydı. Çok emek harcadık, çok çalıştık. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok heyecanlıydı. Atış yapmayı hepimiz çok seviyoruz, bu işe gönül verdik" dedi.Sporculardan Nisa Nur Şan de, "Çok uzun uğraş ve çabadan sonra aldığımız kupa onur vericiydi. Ekip adına çok mutluyum. Çok heyecanlıydım, elimiz ayağımız titredi o an. Çok mutluyuz. Milli olmayı istiyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."Hissedebildiğim tek an o final atışıydı"5 yıldır okçuluk branşı içerisinde yer aldığını aktaran Ayşe Duygu Kazcı ise, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Çevrelerinden ve ailelerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kazcı, "Düzenlene ilk resmi yarışmamızdı. Çok heyecanlıydık. Ekip arkadaşlarımla birlikte turnuvaya sıkı hazırlandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. O an hiçbir şey hissedemedim. Hissedebildiğim tek an o final atışıydı. Özellikle resmi yarışlarda hedeflerimiz var. Umarım sürecimiz ilk yarışmadaki gibi olur. Biz okçuluğu zaten atalarımızdan aldık ama şu an bunu spor olarak ilerletiyoruz. Okçuluğun ileriki zamanlarda daha iyi sevilere çıkacağını düşünüyorum. Çevremizden ve ailemizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu başarı bizim için çok iyi oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR