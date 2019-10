Kadın okçulardan Mehmetçik'e destek

Antalya Okçular Tekkesi okçuları tarafından Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için indirilen hatim indirildi ve kadın kemankeşlerce dualı atışlar yapıldı.

Antalya Okçular Tekkesi Hanım Kemankeşler Talimgahı'nda düzenlenen törende, hatim duası yapıldı. Duanın ardından okçular dualar eşliğinde ve "gaza niyetine" ok attı.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Antalya Okçular Tekkesi olarak milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu güzel vatanda yaşamanın bir bedeli olduğunu ve her güzelliğin bir bedelinin olacağının da bilincinde olduklarını dile getiren Uçar, "Türkler at üstünde nice savaşlar kazanmış, tarihi boyunca da mazlumları korumuş, savaş sırasında kadın, çocuk ve ihtiyarlara asla zulmetmemiştir. Ancak herkesin şahit olduğu gibi hain teröristler, mazlum bebekleri, çocukları hedef almış ve şehit etmiştir." dedi.

Birlik ve beraberlik için burada toplandıklarını söyleyen Uçar, şöyle konuştu:

"Onlar, Ashabı Kiram gibi Bedir'de, Uhud'da nasıl savaşı düğün gibi gördüler ise cesur Türk ordumuz da bu harekatı öyle görüyor. Ölümü içinde öldürmüş bir orduyu Allah'tan gayrısı korkutamaz. En küçük kemankeşimizden en büyüğümüze kadar Antalya Okçular Tekkesi olarak ülkemizin istikbali ve salahiyeti için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın komutanlığındaki her mücadeleye desteğimizi göstermeye devam edeceğiz."

Dualarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker ve devletinin yanında olduklarını dile getiren Uçar, "Gerektiğinde üzerimize ne düşerse, 7'den 70'e tüm kemankeşlerimizle yerine getirmeye hazırız." dedi.

