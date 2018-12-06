Kadın Olmanın Günahı" İsimli Belgeselin Galası Yapıldı

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisini kuran Nezihe Muhiddin, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişlerinin yıl dönümünde "Kadın Olmanın Günahı" isimli belgeselle anıldı.
Muhiddin'in hayat hikayesini konu alan, Ümran Safter imzalı uzun metraj belgesel filmin galası, Kadir Has Üniversitesi
'nde yapıldı.
Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan "Kadın Olmanın Günahı" adlı belgeselin gösterimine, çok sayıda akademisyen, yazar, siyasetçi, sanatçı ve kadın kuruluşlarından temsilciler katıldı. Yönetmen
Ümran Safter, Nezihe Muhiddin'in kadınların seçme ve seçilme hakkı için verilen büyük mücadelenin öncülüğünü yaptığını belirtti.
Safter, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan filmi, o kadın kuşağına bir vefa borcu olarak gördüklerini dile getirdi.
Filmin senaryo yazarı ve yapımcısı Ahsen Diner de bu filmle bir kapı araladıklarına işaret ederek, "Umarım zorlu eşitlik mücadelesinin öncü kadınlarıyla ilgili daha çok film yapılır. Filmi hem Türkiye
'de hem de tüm dünyada izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Yurt içi ve yurt dışındaki festivallere gidecek
"Kadın Olmanın Günahı", Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, hayatına 20 roman ve 300 hikaye sığdıran Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesini yeniden gözler önüne seriyor.
Nezihe Muhiddin'in bir akıl hastanesinde yalnız başına sona eren hikayesine odaklanan filmde, Nezihe Muhiddin'i tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırıyor.
Çekimleri İstanbul
, Ankara
ve Boston
'da gerçekleştirilen belgesel filmde, Nezihe Muhiddin'i ve kadın hakları mücadelesini Yaprak Zihnioğlu, Fatmagül Berktay
, İpek Çalışlar, Senem Timuroğlu
, Lerna Ekmekçioğlu, Nükhet Sirman, Müge Telci, Yeşim Arat başta olmak üzere kadın akademisyenler anlatıyor.
Film, Ekim Medya tarafından Bertan Özer'in görüntü yönetmenliğinde hayata geçirilirken, filmde kullanılan animasyonlar ise İngiliz sanatçı May Kindred Boothby imzası taşıyor.
Yaprak Zihnioğlu'nun tarih danışmanlığında tamamlanan filmin gösterim yolculuğuna, Türkiye ve yurt dışında çeşitli film festivallerinde devam etmesi planlanıyor.
06 Aralık 2018 Perşembe 15:49