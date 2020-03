Kadın özgürlüğü için pedal çevirdiler

Kadınların özgürlüğü için pedal çevirdiler"Pedalına bas özgürlüğünü yakala" dedilerESKİŞEHİR - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce Eskişehirli, kadınların özgürlüğü için pedal çevirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği ve Eskişehir'de faaliyet gösteren özel bir şirket arasından kurulan işbirliği ile 8 Mart Dün Kadınlar günü kapsamında bir bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna 7'den 70'a her yaştan yaklaşık 300 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler, pedallarını çevirirken 'Sağlıklı olmak için pedalla', Sağlıklı kentler için pedalla', arabadan in, bisiklete bin', 'Pedalına bas özgürlüğünü yakala' gibi birçok sloganıyla yola devam etti. Ayrıca özel kostümle gelen bisikletçiler de buraya gelen herkesin dikkatini çekti. Espark Alışveriş Merkezi'nin önünden başlayan tur, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarını takip ederek Cengiz Topel caddesi, Şair Fuzuli caddesi, Atatürk caddesini geçerek Atatürk bulvarından Ali Fuat Güven caddesine bağlanıp, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren garından ulus anıtıyla birlikte tekrar Espark'ın önünden tamamlandı."Pedalına bas özgürlüğünü yakala"VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen düzenlenen bisiklet turu hakkında konuştu. Çelen, "Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum, Eskişehir bir bisiklet şehriydi. Porsuk kenarında hep bisiklet sürüyorduk. Ama endüstriyelleşmeyle birlikte çok fazla otomobil kullanılmaya başlanınca bisiklet sürmek güçleşmişti, hatta unutulma noktasına gelinmişti. Fakat son 10 yıldır bilinçli kentliler bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için yoğun bir şekilde bisikletli ulaşım için farkındalık etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu."Farkındalık bol olsun, kadınlar daha güçlü olsun"Ayrıca Başkan Çelen, düzenlenen bisiklet turunu kadınların özgürlüğün bir sembolüyle benzeterek şunları söyledi: "Çalışan kadınların haklarını elde etmek için mücadele verdikleri dayak yedikleri, hatta işçilerin bir fabrikada yandığı bir gün olan 8 Mart günü çalışan kadınların haklarını sosyal hayatın içinde yerini, farkındalığını, eşitliğini, paylaşımcılığını ve katılımcılığını vurgulamak için yapılan etkinlikler olarak değerlendiriyoruz. Biz de 2013 yılında kurulan Eskişehir Bisiklet Derneği olarak her 8 Mart'ta özel bir tur yapıyoruz. Bu turlarda her seferinde kadının sosyal hayatın içinde yerini içeren daha çok yer almasını ve güçlü olmasını ifade eden sloganlarla ifade ediyoruz. Dünya kadınlar günü nedeniyle çok kutlu olsun diyemeyeceğim ama farkındalık bol olsun kadınlar daha güçlü olsun hayatın içinde daha görünür olsunlar. Bisiklette bunun için en güzel araçlardan bir tanesi. Bisiklet özgürlüktür, pedalına bas özgürlüğünü yakala."65 yaşında pedal çevirdiBisiklet turuna katılan 65 yaşındaki İncel Alsan, düzenlene etkinliğe katıldığından mutlu olduğu dile getirdi.Alsan, "65 yaşındayım hayatımda kendimi bildim bileli bisiklete biniyorum. Bugün güzel bir gün kadınlar günü olduğu için. Bütün kadınlar kazansın ama ben birinciyim tabii. Kimseye kaptırmam dermişim. Bütün bisikletlilerin burada olması da çok güzel. Katılımın hep birlikte olması da çok güzel çünkü bu birlikteliği gösteriyor. Mutluyum, mutluyuz" diye duygularını ifade etti.Etkinlik için il dışından geldiEskişehir'de gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine İstanbul'dan gelerek katılan Behil Pilice de, burada birçok bisikletçi ile bir araya geldiğinden mutlu olduğu belirterek, "İstanbul'dan geliyorum bu etkinlik için. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Büyükşehir belediyesinin düzenlemiş olduğu bisiklet turu için geldim. Bu Dünya'ya kadınların gücünü göstermek ve bir arada olduğumuzu iletmek için buradayız. Bu yüzden mutluyum. Yapanlara, düzenleyenlere ve emek verenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

