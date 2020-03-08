Kadın polisler çiçek dağıttı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.
08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:33
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, vatandaşlara sokakta ve iş yerlerinde çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli kadın polisler Tahsin Buruk Caddesi'nde karanfil dağıtırken, KADES (Kadın Acil Destek Sistemi) ile ilgili de bilgilendirme yaparak broşürler verdi. - KÜTAHYA
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, vatandaşlara sokakta ve iş yerlerinde çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli kadın polisler Tahsin Buruk Caddesi'nde karanfil dağıtırken, KADES (Kadın Acil Destek Sistemi) ile ilgili de bilgilendirme yaparak broşürler verdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadın polisler çiçek dağıttı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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