19.06.2019 10:29
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Kadın Sağlığı Eğitim Programı 10'uncu mezunlarını verdi

Kadın Sağlığı Eğitim Programı 10

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı'yla (TAPV) birlikte yürüttüğü 'Kadın Sağlığı Eğitim Programı' 10'uncu dönem mezunlarını verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı'yla (TAPV) birlikte yürüttüğü 'Kadın Sağlığı Eğitim Programı' 10'uncu dönem mezunlarını verdi. Programa katılan 24 kadın, Side'de düzenlenen programla sertifikalarını aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin TAPV'la birlikte yürüttüğü ve sıka adı KSEP olan 'Kadın Sağlığı Eğitim Programını' 2017'de uygulamaya başladı. Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde uygulanan programda ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için kadınların sağlık eğitimi gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor.

Antalya'da ilk kez uygulanan programa 13 haftalık dönemler şeklinde gerçekleştirilirken 10'uncu dönem mezunları Side'de düzenlenen programla sertifikalarını aldı. Side'deki son toplantıda cinsellik, temizlik, beslenme, güvenli annelik, çocuklar ve ergenler gibi başlıklarda verilen eğitimlerin genel değerlendirmesi yapıldı. Manavgat Seaden Hotel'de düzenlenen ve 24 kadının sertifikalarını aldığı program sonunda Manavgat ve Side müzeleriyle birlikte Manavgat şelalesine bir gezi düzenlendi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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