KADIN SANATÇILARDAN ŞİDDETTEN KORUNMA KILAVUZU

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzunun paylaşıldığı videoda 8 kadın sanatçı yer aldı.

17.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:31
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzunun paylaşıldığı videoda 8 kadın sanatçı yer aldı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan korona günlerinde Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzu'nun anlatıldığı videoya, kadın sanatçılardan destek geldi. Sanatçı Deniz Çakır, Ceylan Ertem, Meltem Yılmazkaya, Şevval Sam, Gülben Ergen, İpek Erdem, Tilbe Saran ve Ece Uslu'nun yer aldığı videoda, kadınların şiddetin karşısında ne yapabilecekleri ve hakları anlatıldı. Platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav ve genel Sekreteri Fidan Ataselim'in de yer aldığı videoda, kadınların en çok evlerinde şiddete uğradığı, koronavirüs dönemi gibi 'evde kal' çağrılarının yapıldığı bu günlerde de kadına yönelik şiddet tehlikesinin arttığı vurgulandı. Acil durumlarda 155 polis, 156 jandarma ve 183 bakanlık hatlarının aranması gerektiği hatırlatılan videoda, kadınlara şiddet karşısında Asla yalnız yürümeyeceksin mesajı verildi. KADIN SANATÇILARDAN ŞİDDETTEN KORUNMA KILAVUZU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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