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Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup kadının, "kadına şiddete" karşı gerçekleştirdiği yürüyüşe erkekler de destek verdi.

24.08.2019 18:21 Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi
SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup kadının, "kadına şiddete" karşı gerçekleştirdiği yürüyüşe erkekler de destek verdi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut başta olmak üzere kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Öğretmenevi önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, ellerinde "Ölmek istemiyorum", "Anne lütfen ölme" yazılı dövizlerle sloganlar atarak İstiklal Caddesi boyunca yürüdü.

Erkeklerden destek

Yürüyüş esnasında bazı erkekler de kadınların yürüyüşünü destekledi. Kadınlarla birlikte slogan atan erkekler onlarla destek vermek amacıyla kadınların yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapıldı ve kalabalık dağıldı. - SAMSUN

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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