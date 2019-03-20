Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi Açıldı

Kaynak: İHA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirterek, "Çalışan kadınlarımızı da düşünüyoruz ve semt kreşleri açıyoruz. Hem semt kreşlerinin hem de sohbet evlerinin sayısı artacak" dedi.Çukurova Belediyesi'nce yaptırılan Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma evi Başkan Soner Çetin tarafından törenle açıldı.Törende konuşan Başkan Soner Çetin, elinden makas düşürmeyen bir belediye başkanı olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bu yana her hafta bir açılış yaptığını ve temel attığını söyledi.Göreve geldikten sonra ilk 7 ayda toplu açılış töreni düzenlediğini vurgulayan Başkan Çetin, 4 yıl boyunca 4 kez toplu açılış yaptığını anlattı. Başkan Çetin, "Çukurova Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek projelere imza attık. 4 kadın sohbet ve dayanışma evi, 13 emekli dinlenme evi, 7 semt kreşi açtık. Ayrıca Atatürk Yaşam Köyü'nde kadınlarımız 27 aynı alanda meslek kursu alıyor. Ben kadınlarımıza güveniyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyecilikte çıtayı çok yükselttik. Artık Türkiye'de belediyecilik yapmak çok zor" diye konuştu.Konuşmasında semt kreşlerine vurgu yapan Başkan Çetin, belediye başkan adaylarına "Semt kreşi açacak mısınız?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, "Türkiye'de en çok semt kreşi açan belediye Çukurova'dır" ifadesini kullandı.Soner Çetin'in konuşmasının ardından Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi törenle açıldı. - ADANA