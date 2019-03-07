Kadın Solistler Kadınlar İçin Sahnede

Kaynak: AA

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) kadın sanatçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın konser verecek.ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Umuda YolAçık" isimli konserde, eserlere şair kadınların dizeleri de eşlik edecek.Leyla Gencer Sahnesi'nde saat 20.00'deki konserde, piyano sanatçısı Aylin Özuğur eşliğinde Sayra Seyhan Geçim, Gül Seçkin, Reyhan Görbil, Hülya Kazan ve H. Zeliha Kökcek solist olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.Konserin kurgu ve sahne düzeni Zeynep Çelen Tamer imzasını taşıyor.