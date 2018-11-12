Kadın Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:07



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:07

Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Hürriyet Mahallesi'ndeki açılışta, Bilecik'in birçok alanda gelişip büyüdüğünü belirterek, 15 yıl öncesi bölgenin tarla şeklinde ve yapılaşma oranının yüzde 20'lerde olduğunu söyledi.Bugün itibarıyla Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinin kentin güzel alanlarından biri haline geldiğini ifade eden Yağcı, "El birlik içinde böyle güzel eserleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bizden almış olduğu hizmet bayrağını en üst noktalara taşıma gayretinde bulunan ve hizmetlerini sürdüren Belediye Başkanı Nihat Can'a ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.Belediye Başkanı Can da Yağcı'nın belediye başkanlığı döneminde temellerinin atıldığı ve birçok mahallede mahalle sakinlerinin zamanlarını değerlendirmeleri ve spor yapmaları amacıyla yaptıkları spor ve yaşam merkezlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.Yağcı, Can ve beraberindekiler merkezin açılışını gerçekleştirerek, incelemede bulundu.