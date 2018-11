12 Kasım 2018 Pazartesi 20:55



Kadın Spor Yaşam Merkezi ile Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete girdi Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can : "İnşallah hep birlikte daha nice böyle güzel açılışları gerçekleştiririz"BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesine kazandırılan Kadın Spor Yaşam Merkezi ile Sağlıklı Yaşam Merkezleri, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Açılış programına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı , Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman , mahalle muhtarları, belediye başkanı yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu açılış programında ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından porgramın açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'te güzel ve anlamlı bir zaman yaşadıklarını belirtti."İnşallah hep birlikte daha nice böyle güzel açılışları gerçekleştiririz"Bilecik Belediyesi tarafından her gün yeni açılış ve temel atma törenlerinin yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın belediye başkanlığı döneminde temellerinin atıldığı ve birçok mahallemizde mahalle sakinlerimizin zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri ve spor yapmaları amacıyla yaptığımız spor ve yaşam merkezlerimizin açılışını yapmak çok şükür sizlerle birlikte bana nasip oldu. Ben bu anlamda böyle güzel eserlerin mahallelerimize kazandırılması noktasında emekleri olan milletvekilimize sizlerin ve kendim adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha nice böyle güzel açılışları gerçekleştiririz. Spor merkezlerimiz mahalle sakinlerimiz ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Hürriyet Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi ile Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.