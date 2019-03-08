08 Mart 2019, 16:50
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Kadın Sporcu ve Öğretmenler "KADINA Şiddete Son" İçin Maç Yaptı

Kadın Sporcu ve Öğretmenler "KADINA Şiddete Son" İçin Maç Yaptı

Bakırköy Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla; eski milli futbolcular ile kadın sporcu ve öğretmenler arasında futsal maçı yapıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde; Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşenkarşılaşmaya Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun yanı sıra eski milli futbolcular Saffet Akyüz, Mustafa Arabacıbaşı (Tavşan Mustafa), Benhur Babaoğlu, Ahmet Akcan, Hakan Saral ile kadın sporcu ve öğretmenler katıldı.

Karşılaşmadan önce Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve maçın hakemi kırmızı kartları yırttılar.

Müsabaka karşılıklı atılan gollerin ardından 3-3 berabere sona erdi.

Bakırköy, Güncel
Kaynak: Bültenler