Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı

İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kameralar tarafından anbean görüntülenen olayda, kadının aracın devrilme anında kolunu camdan çıkarttığı görülüyor.

04.10.2019 09:42

Başakşehir'de alışveriş için AVM'ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü kaldırma vurarak takla attı. Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan esnaf hemen kadın sürücünün yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ "Ofisteydik bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi" diye konuştu.

KOLUNU CAMDAN ÇIKARTTI

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü Alışveriş merkezine giriş yaparken yavaşlıyor ancak daha sonra hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma vuruyor daha sonra da takla atıyor. Aracın devrilme anında kadın sürücünün kolunu camdan çıkarttığı görülüyor.

Kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı

Başakşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(27)
SELİM3:Orda türkiyenin türbanlı zenginleri oturuyor . başakaşehir istanbulun zengin semti oraya çok fazla hizmet gidiyor.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
RONALDO:nerde bi kadın sürücü görsem ya sollar gecerim yada arkasında durmam yani ne sağında ne solunda :) bildiğin pimi çekilmiş bomba gibiler
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
MUĞDAT:bu kadınların fren yerine gaza basıp kaçıncı kez kazaya sebep oldukları kaza emin olun sayamıyorum.
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
...:beyinlerinin erkeklerden farklı çalıştığı kesin
Yayından Kaldır
3 0
KARA KUYU:Trafik canavarlarin yüzde 99 erkek bu manyaklar ne halt islerlerse islesinler hayatta ERKEK SÜRÜCÜ diye bir kelime harcamazsiniz, bu haberi yazan kisiyi anlamak isterdim ama imkani yok anliyamam! insan ancak bu kisi kadar geri zekali ve seksist ola bilir yuh yani, bunu yazan kisi her ne ise kadinlara karsi beklentilerini bulamiyor yani bir garazi var kadinlara karsi. Ben kendim bir erkek olarak diyorum kadinlar bizden yüzkere daha iyi soförler ve de kurallarada uyuyorlar.
Yayından Kaldır
4 10
Cevap yaz
BERK:ALLAH AŞKINA KADINA EHLİYETE HAYIRRRRRR
Yayından Kaldır
37 36
Cevap yaz
ERKEK:senin kadar kuş beyinsizi var mıdır acaba?
Yayından Kaldır
1 3
ŞENGÜL GÜLŞEN:AVM ye gidecem diye ölecek bu kadınlar. .
Yayından Kaldır
59 10
Cevap yaz
KOMİK:Kocalar işe gidiyor çalışana ekmek vermiyor yada kocalar sanayiye gidiyor simit kemiriyo kadınlarda güne avm ye gidiyor kaza yapıyor.
Yayından Kaldır
4 0
MÜFİT:Orada bir insan olabilirdi şunlara ehliyet verilmesin artık.
Yayından Kaldır
33 20
Cevap yaz
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:13 Gaziantep'te veliden okul müdürü ve öğretmene darp
17:13 Ağaçlar kırıldı, yollar göle dündü
17:13 Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
17:11 Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 9 gözaltı
17:09 ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
17:09 Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
17:08 Kastamonu'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı