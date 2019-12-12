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Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

İstanbul E-5 karayolunda kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobobüsü uzun süre takip eden kadın şoför, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

12.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:13

E-5 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLU KAPATTI

E-5 Karayolu Kozyatağı mevki'inde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

YOLCULAR KADINA TEPKİ GÖSTERDİ

Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü otobüs şoförüyle tartışma yaşarken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar. Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.

CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Kadın sürücüyle otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesiyor ve şoförle kavga ediyor. Yolcular da şoföre destek veriyor.

Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
HAKLI:Belediye otobüsleri de kendilerine ayrılan yolda değil, yolun ortasında duruyorlar onlarda bizim yolumuzu kesiyor. Eminim kadın haklıdır.
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4 1
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CEMİL:klasik istanbul olayları bitmez dertler.
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1 0
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HT:1 ehliyeti nasıl aldı. . . 2. . . o mercoyu nasıl aldı. . . . aklımda deli sorular
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1 2
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METEHAN:yakında kadın cumhuriyeti olacacğız yada hindistan misali bizdede kadına tapılacak
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İHTİYAR:kadın istediği kadar halkı olsun veya olmasın o yolu kapatmaya hakkı yok. bi ambulans gelse hastası olan biri olsa bu kadın yüzünden yetişemeyecek belki. git şikayetini et istediğin kuruma, yargıya magandalığa gerek yok.
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7 0
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İBO34:ben olaya genel bakıyorum. buyuksehırlerde halk otobuslerı ve tıcarı taksıler tam bır trafık canavarı. bırsey dedıgın zaman kufur hakaret.
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EROL MEHMET YILDIZ:Hanımefendi, iddianız doğru mu bilemem ama bilmelisin ki araba senin, yol değil. Yolu kapatamazsın kafana göre.
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M61:Kız akıllı olda yoluna gitsene. Ne işin var yol ortasında.
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GARIBAN:şımarık
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KEZBAN ABLA:Isim mi yok devam et
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