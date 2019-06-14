14.06.2019 20:21
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Kadın sürücüler çarpıştı

Kadın sürücüler çarpıştı

İznik-Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı.

İznik- Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen 16 DR 852 plakalı otomobilin sürücüsü Seda Ö., karşı yönden gelmekte olan Emine Y.'nin kullandığı 06 HCN 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
İznik, Yenişehir, 3. Sayfa

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