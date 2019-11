Kadın sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti

ÇEKMEKÖY'de iki kadın sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti. Polis merkezinde her iki taraf ta birbirlerinden şikayetçi oldu.Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan'a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan'ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan'a saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu. Erturan'ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.BUGÜN BİR BAYANIN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIMOlayla ilgili DHA'ya konuşan Arzu Erturan, Trafikte sadece erkekler şiddet göstermiyormuş. Hep erkeklerin şiddetini görüyoruz ama ben bugün bir bayanın şiddetine maruz kaldım. Her zamanki gibi kullandığım banka şubelerinden birinden para çekmek üzere buraya park ettim. Buradaki sistem şudur. Park eden araçlara, yoldan geçen araçlar her zaman yol verir. Fakat bir kadın sürücü bana yol vermek yerine, yol vermediği gibi hakaretler yağdırarak Komiser eşiyim, seni süründüreceğim. Sen bana yol vermek zorundasın. Ben sana yol vermek zorunda değilim gibi saçma sapan cümlelerle bana yol vermediği gibi, darp etmek üzere aracını park edip, arabama tekmeler vurdu. Kolumu çekti, camım açık olduğu için bundan faydalandı saçımı çekti. Gerçekten bir kadına yakışmayacak şiddette bulundu. ve gerçekten sudan sebepten bulundu. Şunu bilin sadece erkekler değil kadınların da iğrenç tarafları gerçekten varmış. Ben bugün bunu gördüm trafikte. ve böyle kadınlara fırsat vermeyelim, kadın diye mağdur diye savunmayalım. Komiser eşiyim diye cümle sarf ederek kendini şiddeti hak görmesin bu insanlar. Şikayetçi oldum, darp raporumu da aldım. Umarım adil yargı sistemimiz kadını cezalandıracaktır dedi.BEN ARABADAN İNİNCE 'GELSENE GELSENE' YAPTIOlay sonrası Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne ifade vermeye davet edilen B.B. ise şunları söyledi Arka koltukta oğlum, komşum, komşumun çocuğu... Marketten alışveriş yaptık. Dönerken kırmızı ışıkta duruyordum. Yan cepte içinde sarışın bir bayanın bulunduğu araba vardı. Kırmızı ışıktayım, arkamda araba var, önümde araba var. Kadın çıkmaya çalışıyor. Diyorum ki, çıkamazsın arkam dolu geri geri gidemem, önüm dolu kırmızı ışık. Bu sefer camı açtı. Kes sesini geri zekalı diye bağırdı bana. Bunu duymazdan geldim, arabada çocuk var diye. En son namusuma şerefime çok ağır bir küfür etti. Bu küfrün karşılığında 'Ne diyorsun sen' deyip arabadan indim. Ben arabadan inince Gelsene gelsene yaptı. Çünkü arabasına gidersem haneye tecavüz gibi sayılacaktı galiba. Ondan sonra bana Benim babam eski polis, bak şimdi seni evinden nasıl aldırıyorum dedi. Ben de dalga geçmek babında benimki de baş komiser dedim. Tamamen bu. Ondan sonra arabasının kapısına tekme attım. Çünkü namusuma küfür ettiği için, kendi hırsımı almak için. Ben arabasının kapısına tekme atınca bu kapıyı açıp benim kollarıma saldırdı. Ben de kendimi korumak için kollarını tuttum. Gidip darp raporu almış haklı gibi. Hem benim arabama vuracak gibi kırmızı ışıkta geri geri gidiyor. Hem namusuma şerefime küfür ediyor. Arabada çocuk var diyorum. Bana ne senin çocuğundan diyor. Bu ülkede babası polis olan, anası savcı olan, önüne gelen vatandaşın şerefine namusuna laf edecekse yandık yani diye konuştu.