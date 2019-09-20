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Kadın sürücünün zor anları

Antalya'da ilk otomobilin aynası ile çarptığı, ikincisinin ise altına aldığı kadın yaralandı.

20.09.2019 13:53Kadın sürücünün zor anları
Antalya'da ilk otomobilin aynası ile çarptığı, ikincisinin ise altına aldığı kadın yaralandı. Kaza sonrası kadın sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sırasında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, refüjde yürüyen 60 yaşında Şadiye A., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Şadiye A.'ya, Ayşe K. idaresindeki 07 AGD 864 plakalı otomobilin aynası çarptı. Yere düşen kadın arkadan gelen Levent S. yönetimindeki 07HSL 45 plakalı otomobilin ise altında kaldı. Sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri bulvar üzerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilinin aynasının dokunduğu Ayşe K., kaza sonra büyük üzüntü yaşadı. Yaşadıklarını güçlükle polislere anlatan kadını ve çocuğunu olay yerine gelen eşi sakinleştirdi. Hareket kabiliyeti olmayan otomobiller kaza yerinden polisler tarafından iteklenerek götürüldü. Yaralı kadının terlikleri de polisler tarafından alındı. Şadiye A.'nın hastanede tedavisine devam edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan her iki sürücü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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