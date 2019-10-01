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Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

01.10.2019 15:58Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada
Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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