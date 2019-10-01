Haberler » Güncel » Haber

Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

01.10.2019 16:30
Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
(İHA)
Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:59 Sivas eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:59 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
23:57 "Huzur ve güven" uygulaması
23:56 Hakkari'de terör operasyonu
23:52 "Keşmir'de katliama izin vermeyin"
23:51 FLAŞ
23:50 Adana'daki terör saldırısı