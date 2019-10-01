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Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kameradaİSTANBUL - Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

01.10.2019 16:57
Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada
İSTANBUL - Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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