'Kadın' temalı resim sergisi açıldı
Erzincan'da Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'kadın' temalı resim sergisi açıldı.
09.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:43
Erzincan'da Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'kadın' temalı resim sergisi açıldı.
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından kadınlar gününe öğrencilerin verdiği değeri ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak adına 'kadın' temalı resim sergisi düzenlendi.
Eğitim Fakültesinde gerçekleşen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen sergide Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin resim atölyelerinde şimdiye kadar pop art, realist, kübist, soyutlama, kolaj gibi farklı perspektifler ve teknikler ile yapmış oldukları kadın temalı eserler sergilendi. - ERZİNCAN
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından kadınlar gününe öğrencilerin verdiği değeri ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak adına 'kadın' temalı resim sergisi düzenlendi.
Eğitim Fakültesinde gerçekleşen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen sergide Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin resim atölyelerinde şimdiye kadar pop art, realist, kübist, soyutlama, kolaj gibi farklı perspektifler ve teknikler ile yapmış oldukları kadın temalı eserler sergilendi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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