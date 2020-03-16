Kadın tenisine koronavirüs engeli
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.
16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:52
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.
WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul 'un yanı sıra Almanya 'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul 'un yanı sıra Almanya 'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA
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