Kadın Teröristin Not Defterine Yazdıkları PKK'nın Kirli Yüzünü Bir Kez Daha Ortaya Çıkardı

PKK içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt elemanlarınca infaz edilen kadın bir teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Tuncay" kod adlı terörist, örgüt mensuplarınca bıçaklanarak infaz edilen bir kadın teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıyan ifadeleri anlattı. "Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin not defterinde, birçok defa tacize hatta tecavüze maruz kaldığı, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığına ilişkin ifadeler yazdığını bildirdi.

UYUŞTURUCU KULLANMAYA ZORLANDIĞINI YAZDI

Not defterinde, uyuşturucu kullanan örgüt mensuplarınca kadın teröristin uyuşturucuya alıştırılmaya zorlandığına yönelik ifadelerin de yer aldığını belirten "Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin, kendisiyle aynı durumda başka kadınların da olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istemediğini yazdığını ifade etti.

"Tuncay" kod adlı terörist, not defterinde, örgütte özellikle kadınların çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldıklarına ilişkin ifadeler olduğunu da aktardı.

ÖRGÜT TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİ

Kadın teröristin, örgüt tarafından infaz edildiğini anlatan "Tuncay", örgütte bu tür olayların yaygın olduğunu, kandırılarak örgüte katılan gençlerin benzer sonlar yaşadığını söyledi.

Teslim olan terörist, örgüte katıldığı için pişman olduğunu ifade etti.