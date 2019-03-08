Kadın Tutuklu ve Hükümlülerin Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kaynak: İHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın tutuklu ve hükümlülerin gününü kutladı.Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Türk kadınının her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizerek, "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumları yönetimi olarak, tüm hükümlüleri ve tutukluları olduğu gibi bayan hükümlü ve tutukluları da devletin birer emaneti olarak görüyoruz" dedi.Akın, "Amacımız buradan bayan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır. Kurumlarımızda tahliye öncesi ve tahliye sonrası için eğitim ve iyileştirme programları oluşturularak; sosyo ekonomik alanlarda vasıflı, sosyo kültürel yönüyle düzeyli bireyler hedefleniyor. Söz konusu modern infaz anlayışında bu hedefin ilk aşaması, planlı eğitim ve iyileştirme programlarıdır. ikinci aşaması ise; bu programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla, yani toplumsal hayatla buluşturarak, sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir" diye konuştu - KAYSERİ