Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadın üretici ürün satış noktası da kapalı olacak - Güncel

Kadın üretici ürün satış noktası da kapalı olacak

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile hizmet vermeyecek.

19.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:14
Kadın üretici ürün satış noktası da kapalı olacak
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile hizmet vermeyecek.

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da hizmet vermeyecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilgili bakanlıkların kararlarına paralel olarak Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı kreşler, çocuk merkezleri, Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, Gençlik Merkezleri, spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, 14 Mart tarihinden itibaren geçici bir süre ile ara verildiğini bildirmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading