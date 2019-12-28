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Kadın üreticilerle Antalya'ya teknik gezi

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi (TAYDAP)" kapsamında Antalya'ya iki günlük teknik gezi düzenlendi.

28.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:34 Kadın üreticilerle Antalya'ya teknik gezi
"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi (TAYDAP)" kapsamında 'ya iki günlük teknik gezi düzenlendi.

Antalya "Grovtech Uluslararası Tarım Fuarı" na düzenlenen teknik geziye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi kararıyla oluşturulan Kırsalda Kadın Danışma Grubu Üyeleri ve Girişimci Önder Kadın üreticilerinden oluşan 34 kadın çiftçi katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sevet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gerçekleşen TAYDAP Projesi kapsamında kadın çiftçilerimizin ilk gün Sera ve Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Ekipmanları, Sulama Sistemleri, Tohumculuk, Fidecilik, Bitki Besleme ve Koruma, Biyolojik Mücadele, Tarımsal Makine ve Ekipmanları' nın yer aldığı Growtech Tarım Fuarını gezdik. Fuarda teknik gezi ekibinin daha çok fide, fidan, tohum ve gübre stantlarına ilgi göstererek bir kısmın da özellikle hayvancılık ve sulama ekipmanlarına ilgi gösterdiler" dedi.

Teknik gezinin ikinci gününde kadın çiftçilerin Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak Köyünde bulanan lavanta bahçelerini ziyaret ettiklerini ifade eden İl Müdürü Sever, köyün sınırları içerisinde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı tarafından lavanta yetiştiriciliğinin bölgede neden ve nasıl tercih edildiği ve günümüzde gelinen noktayla ilgili bilgi verildiğini söyledi. Isparta bölgesinde vadi görünümünde bir alanda yetiştirilen lavantaların yaş olarak hem çiçek buketi, lavanta yağı çıkarılması gibi şekillerde değerlendirildiğini hem de çiçek açma dönemleri olan Temmuz ayında turizm açısından da ilgi odağı haline geldiğini belirten İl Müdürü Sever, Eskişehir'de de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade etti.

Geziye katılan kadın üreticiler de düzenlenen teknik geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek İl Müdürüne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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