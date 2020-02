"Kadın ustalar" cep telefonu tamirciliğine el attı

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur." sloganıyla kadınların her işi başarıyla yapabileceklerini göstermek için hayata geçirilen "Kadın Ustalar" projesi kapsamında, cep telefonu teknisyenliği eğitimi verilen kadınlara yeni bir meslek edinme ve iş bulma fırsatı sunuluyor.

İzmir'de inşaat şirketi sahibi olan Seyhun Ayhan, eşi Sibel Ayhan ile birlikte çaresizlik içinde olduğunu belirten bir annenin çocuğunu evlatlık vermek için internette yayımladığı ilandan etkilenerek 2018 yılında "Kadın Ustalar" projesini başlattı. Projeyle, ihtiyaç sahibi kadınların istihdama katılarak ayakları üzerinde durabilmeleri amaçlandı.

Ayhan çifti, Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen projeyi uygulamaya geçirmek için Kadın Ustalar Eğitim Hizmetleri ve Teknoloji Limited Şirketini kurdu.

Kadınların her meslekte başarılı olabildiklerini göstermelerine fırsat tanıyan proje, "erkek mesleği" olarak görülen seramik ve laminant parke döşemeciliği, motosikletli kuryelik, servis şoförlüğü, beyaz eşya teknik servisi, iş makinesi ve forklift operatörlüğü, oto tamir bakım ve onarım hizmeti, asansör bakımı, benzin dolum personeli ve çilingirlik gibi 50'ye yakın farklı iş kolunda kadınları meslek sahibi yapmaya devam ediyor.

Projeyle bugüne kadar 33 bin 400 kadına eğitim verilirken yıl sonuna kadar bu sayının 80 bine ulaşması hedefleniyor.

Eğitimi tamamlayan kadınlara iş imkanı

"Kadın Ustalar" projesinin yeni eğitim alanı olan cep telefonu tamirciliği, cep telefonu sigorta hizmeti sunan bir şirketin ücretsiz desteğiyle gerçekleştiriliyor. Şubat ayının ilk günlerinde başlayan eğitim sayesinde kadınlar, cep telefonu tamiri için gerekli tüm süreçleri, alanında uzman isimlerden almaya başladıkları eğitimlerle uygulamalı öğreniyor.

Cep telefonu teknik servisinde görev yapabilecek kadın ustaların yeterliliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimlere 5 kursiyer katılıyor. Maddi zorluk çeken kadın katılımcılardan oluşan grubun eğitim masrafları, proje kapsamında sponsor firmalar tarafından karşılanıyor.

Bir ay sürecek eğitimlerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Mesleki Yeterlilik Sertifikası" almaya hak kazanan kadın cep telefonu tamircileri, bulundukları bölgelerden gelecek iş taleplerine yönlendirilecek ya da sponsor firmalarda iş başı yapabilecek.

Meslek edinmek ve iş bulmak isteyen her yaş, profil ve meslek grubundan kadın, "kadinustalar.com" internet adresinden kurslara başvuru yapabiliyor.

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur"

Kadın Ustalar Eğitim Hizmetleri ve Teknoloji Limited Şirketi Genel Müdürü ve Proje Koordinatörü Seyhun Ayhan, AA muhabirine, birçok iş kolunda kadınlara eğitim verdiklerini, eğitim sürelerinin mesleğe göre değiştiğini anlattı.

Kadınların arzu ettikleri işlerde çalışabilmelerinin dünya genelinde bir sorun olduğunu belirten Ayhan, "Ülkemizin milli gelirini artırabilmenin en kolay yöntemi kadınların iş hayatına daha çok katılmaları. Maalesef eğitimini alsalar bile iş hayatında kadınların seçenekleri biraz dar. Kadınların erkeklerden hiçbir farkları olmadığına inanıyoruz ve 'İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu dile getiren Ayhan, kadınlara "Buna cesaret edin. Bir kadının cep telefonu tamircisi olması da arzu edip buraya gelmesi de kolay değil ama ondan sonraki bütün süreci sizin adına yürütüyoruz." diye seslendi.

"Kadın ustaların bir araya gelip kendi işlerini kurmalarını istiyoruz"

Eğitimin sonunda kadınlara istihdam imkanı sağladıklarını dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Kadın ustalarımızı istihdam etmek isteyen sektörün önemli firmaları var. Çünkü kadının iş hayatında erkeklerden daha fazla artıları olabiliyor. Özellikle ellerinin küçük olması bu tip hassasiyet gerektiren mesleklerde çok önemli bir avantaj. Temennimiz, onların bir araya gelip şirket kurarak işlerini daha da büyütebilmeleri."

Evinde üretim yapan kadınlara online eğitim verdiklerini ve ürettiklerini satmaları için de "e-kadınlar" uygulamasını geliştirdiklerini anlatan Ayhan, mesleğini serbest icra etmek isteyenler için de "kadinustalar.com" internet adresini açtıklarını kaydetti.

"Başvuruların çoğu meslek lisesi ve üniversite mezunu"

Eğitimlere çoğunlukla lise ve üniversite mezunu kadınların başvurduğuna dikkati çeken Ayhan, "Mesleki eğitim almaya cesaret etmiş olmaları maalesef okul bittiğinde iş bulmalarını sağlamıyor. Eğitim yeterli olabilir ama bittikten sonra iş hayatına nasıl kanalize olacaklarını bilmiyorlar ya da onlara okudukları mesleklerde seçenek sunulmuyor. Buna aracılık etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Seyhun Ayhan, kadınlara sadece meslek öğretmediklerini, kişisel gelişim, pazarlama, satış, oryantasyon, adaptasyon ve finansal okuryazarlık eğitimi de verdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsteğimiz, onları her zaman çalışan olarak görmek değil, ileride patron olmalarını ya da çalışan dahi olsalar evlerini, arabalarını alabilmelerini sağlamak. O yüzden kursiyerlerimize parayı kullanmayı öğretmeyi de önemsiyoruz. Kadınların her alanda ne kadar başarılı olabildiklerini göstermelerine fırsat verilmeli. Bununla ilgili devletimizin de çok önemli teşvikleri var. Eğitimini bitiren kadın adaylarımız işe girerken bu teşviklerden faydalanıyor. Teşviklerin olması firmaların da kadın ustaları tercih etmesini sağlıyor."

"Bir kadının her mesleği yapabileceğine inanıyorum"

Kursiyerlerden 27 yıllık ev hanımı Nida Çetin, birkaç ay önce kadınlara cep telefonu teknisyenliği eğitimi verileceğini öğrendiğini, iş aradığı için kursa katılmaya karar verdiğini anlattı.

Cep telefonu tamirciliğinin kendisine çok uzak bir meslek olduğunu düşündüğünü ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Yapabileceğime asla inanmıyordum. Fakat sonra çok hoşuma gitti. Şimdi telefonları açıyorum, bataryalarını ve ekranlarını değiştirebiliyorum. 2'nci haftadayız henüz ama çok şey öğrendim. Sonunda da çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Mesleğin cinsiyeti olmaz. Bir kadının her işi ve mesleği yapabileceğine inanıyorum. Onun için buradayım."

"Kendi işimi açma düşüncesi güvenimi artırıyor"

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü ikinci öğretim öğrencisi 22 yaşındaki Elif Turgut, internetten iş ilanlarına baktığı sırada sertifikalı ve iş garantili cep telefonu teknisyenliği eğitimini görünce ilgisini çektiğini söyledi.

Haftanın 4 günü 09.00-14.00 saatleri arasında kursa geldiğini, akşamları da okuluna devam ettiğini dile getiren Turgut, "Evde bir şey bozulduğunda içini açıp bakarım. Cep telefonlarıyla uğraştıkça da hoşuma gitti, keyif alabileceğim bir meslek. Bir süre tecrübe edinmeyi, sonrasında da birikimim ve KOSGEB'in de desteğiyle kendi iş yerimi açmak istiyorum. Bu düşünce bile güvenimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

GSM Teknik Servisi Eğitmeni Servet Barutçu da sektörde kadınların çok yer almadığını belirterek, projeyi duyduğunda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kursa başlayan kadınların ilk önce tereddüt ettiğini aktaran Barutçu, "Zamanla erkeklerden daha başarılı olduklarını gördük. Eğitimini tamamlayan kadınlar mesleğini en iyi şekilde icra ediyorlar." şeklinde konuştu.

