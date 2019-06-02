Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kaynak: AA

SONER KILINÇ - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, havaların ısınmasıyla daha serin ve verimli otlarla kaplı yaylalara sürüleriyle göç eden Karakeçili Yörükleri'ne eşlik etti, onlarla göç yolunda 16 kilometre yürüdü.Denizli'nin Çal ilçesinden havaların ısınmasıyla daha serin ve verimli otlarla kaplı yaylalara ulaşmak için yola çıkan ve 6 gün sonra Uşak'ın Sivaslı ilçesine ulaşan Karakeçili Yörükleri'nin bahar göçüne eşlik etmek isteyen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA ekibiyle birlikte Bulkaz Dağı eteklerinde yörüklere katıldı.Yedi gün süren 120 kilometrelik yörüklerin yolculuklarının son gününde gün boyu toplam 16 kilometre yürüyerek derin kanyonları ve sık ormanlıkları geride bırakarak Banaz ilçesi sınırlarında Karakeçili Yörükleri'nin yazı geçireceği yaylaya ulaşan Kocabıyık, zorlu yolcuğa tanıklık etti.Kendisini karşılayan Yörük aileleriyle sohbet eden, onlarla aynı sofrayı paylaşan Kocabıyık, onların sorunlarını dinledi.Karakeçili Yörükleri'nin her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında iki kez hayvanlarına besin bulabilmek için göçtüğünü, daha önce AA ekibi tarafından haberleştirilen göçe bizzat tanıklık etmek istediği için onlarla yürüdüğünü söyleyen Vali Kocabıyık, yörük alilerinin kadınlı, erkekli, çocuklu uzun mesafeleri kat ettiğini anlattı.Türkiye'de üç ana göç yolu bulunduğunu, bunlardan birininde Afyonkarahisar'dan Aydın ve İzmir'e uzandığını belirten Kocabıyık, yüzlerce yıldır kullanılan bu göç yolunda yürümenin kendisi için çok özel olduğunu dile getirdi.Ailelerin çok zor şartlarda yaşadığına dikkati çeken Kocabıyık, "Karakeçili Yörükleri bizim kültürümüzün temel unsurlarından, onlara göç yolculuklarında eşlik etmek bir gün geçirmek muhteşem bir tecrübeydi. Kadınlı erkekli, çocuklu göçüyorlar. Bu unsanlar yaz kış çadında yaşıyorlar, çocuklarını doğada yetiştiriyorlar. Kendi hallerinde yürekli vatan sevgisiyle dolu onurlu insanlar." dedi.Keçi doğumuna tanıklık ettiUzun yolculuk sırasında bir anne keçinin doğumuna tanıklık eden Funda Kocabıyık, bir süre yeni doğan oğlağı kucağında taşıdı.Yolculuk sırasında Yörük kadınlarla bol bol sohbet eden Kocabıyık, çocuklarını mutlaka okutmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.Karakeçili Yörüklerinin Ege'den Doğu Anadolu'ya uzanan coğrafyanın dağlık alanlarında hayvancılık yaparak geçimlerini sağladığını vurgulayan Kocabıyık, şunları söyledi:"Günde ortalama 20 kilometre yol yürüyerek bir haftada buraya kadar gelmişler. İrili ufaklı bin 100 keçiyle göçüyorlar. Belirlenen dinlenme noktalarında kısa molalar veriyorlar. Yüzyıllardır aynı rotanın kullanılması çok heyecan verici, yıl boyu Yörük mezarları, Yörük obaları gördük, doğa muhteşemdi."Kocabıyık, Yörük kültürünün yok olmaya yüz tuttuğunu, artık çok az Yörük ailesinin göç yollarında yürüdüğünü buna rağmen ekonomiye ciddi katkı sağladığına işaret etti.Bir Yörük sürüsünün 3 bin küçükbaş hayvan sayısına kadar ulaştığının altını çizen Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:"Sivaslı ilçesinden yola çıktık, Banaz ilçesine kadar dağlarda yürüdük. Karakeçili Yörükleri bizim kültürümüzün en temel unsurlarından. Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamit Han yakın korumalarını Karakeçili Yörüklerin'den seçerdi. Alman İmparatoru Wilhelm geldiğinde Abdülhamit han imparator Wilhelm geldiğinde korumalarını göstererek "bunlar benim karındaşlarım' demiştir. Mustafa Kemal Atatürk ise bir sözünde 'Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' demiştir. Yörüklere, Yörük kültürüne sahip çıkmalıyız, onlar bizim öz kültürümüz. Bakın et sorununu çözmek için ülkemizde küçükbaş hayvancılığı desteklemeliyiz, yörükler binlerce küçükbaş hayvana bakan insanlar.""İlk kez bir vali bizi ziyaret etti"Gün boyu Vali Funda Kocabıyık'la birlikte yürüyen Yörüklerden Emin Çakal, valinin kendilerini ziyaret edip kendilerine eşlik etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Ziyaretin ailesi ve tüm Yörükler için anlamlı olduğunu belirten Çakal, "İlk kez bir vali bizim yanımıza geldi, bizimle kilometrelerce yürüdü, bir gün geçirdi. Yörük sofrasında bizimle yan yana oturdu, çok mutluyuz." diye konuştu.İki çocuk annesi Yurdagül Çakal ise yolculuğun son gününde kendilerine eşlik eden Vali Funda Koabıyık'a teşekkür ederek, "İlk kez böyle bir gün yaşadık. Sayın Valim bizi makamına davet etti, artık şunu çok iyi biliyorum, Uşak'ta bir kapımız bir evimiz var." dedi.Kocabıyık, bir süre Yörük çocuklarıyla oyunlar oynadıktan sonra onlara çeşitli hediyeler verdi, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.