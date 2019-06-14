"Kadın varsa imkânsız yoktur"

Farklı alanlarda başarıya ulaşmış 9 kadının ilham veren hikâyelerini Türkiye çapında kadınlara ulaştırmak ve onlara "Yapabilirsin" demek için hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin dördüncü etkinliği 13 Haziran 2019 da Mersin'de gerçekleştirildi.Türk Tuborg A.Ş. "%100 Gönüllüyüz" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Mersin'deki pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun üyeleri, kadın muhtarlar, Kadın Üretici Pazarı üyelerinin yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile Büyükşehir Belediye Başkanının eşi Meral Seçer de katıldı. Mersin Divan Otelinde gerçekleşen ve çok büyük ilgi gören etkinliği 900 kadın izledi.

Kadınları girişimci, sanatçı, sporcu, yönetici, iş sahibi, bilim insanı olma konusunda "Kadın Varsa İmkansız Yoktur" diyerek hayallerinin peşinden giden kadınların sayısını arttırmayı ve onları yüreklendirmeyi amaçlayan proje; Tuluhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan Yapabilirsin belgesel filminin gösterimi ve ardından ünlü gazetecinin katılımcılarla sohbeti ile devam ediyor.

Kars, İzmir ve Adıyaman'da gerçekleşen etkinliklerde olduğu gibi Mersin'deki etkinliğin sonunda da tüm katılımcılar hep birlikte "Kadın Varsa İmkansız Yoktur, Yapabiliriz, Yapabilirsin" diye haykırdı.

Mersin'deki etkinliğe katılan kadınların yoğun ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyen belgeselin yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu konuşmasında "O cesaret adımını attığında korku denen duygu küçücük kalıyor, yeter ki harekete geç. Bir şeylerin değişmesini başkalarından bekleme, görmek istediğin değişimin kendisi sen ol" dedi.

Yapabilirsin belgeselini Türkiye çapında hayallerinin peşinden giden kadınlara ulaştırmak için başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar üç bine yakın kadına dokunduklarını söyleyen Türk Tuborg A.ş.Kurumsal İletişim Yöneticisi Ece Duyar; "Pek çok departmanının başında kadınların bulunduğu ve kadınlara eşit fırsat ilkesini benimsemiş bir şirket olarak, yola çıktığımız bu sosyal sorumluluk projesiyle binlerce kadının farkındalığını arttırmak, onlarla birlik olmak ve hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaretlendirmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.