Kadın ve Adalet Zirvesi'nin Konusu "Ailenin Güçlendirilmesi"

KADEM'in AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle, düzenleyeceği zirveye birçok yabancı lider ve konuşmacı da katılacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenleyeceği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında "Ailenin Güçlendirilmesi"ana teması ile İstanbul'da Grand Cevahir Otel'de yapılacak.

Kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında düzenlenecek zirveye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Üyeleri, Türkiye'den ve dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katılacak.

Zirvede toplumun temelini oluşturan aileyi ve aileyi bekleyen tehditleri çok yönlü olarak ele alacak olan KADEM ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının ve ailenin günümüz dünyasında karşılaştığı problemlere yönelik sosyolojik, psikolojik ve kültürel çerçevede çözümler arayarak ilgili önerileri ve uygulanabilir politikaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmayı ve konuya karşı duyarlılık geliştirmeyi amaçlıyor.

Zirve, bu amaca hizmet etmek üzere çok sayıda farklı ülkeden hükümet yetkililerini, siyasi aktörleri, girişimci kadınları, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivistleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Türkiye ve dünyada ailenin değerinin korunması ve güçlendirilmesi adına konunun çok yönlü olarak müzakereye açılacağı oturumların yanı sıra farklı ülkelerden aile ve sosyal politikalar bakanlarının veya yetkililerinin katılacağı bir liderler oturumu yapılarak her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak.

ZİRVENİN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

III. Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu yapacak.

FARKLI ÜLKELERDEN LİDERLER ZİRVE'DE BULUŞUYOR

Protokol konuşmalarının ardından Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde farklı ülkelerden aile ve çalışma bakanlıkları düzeyinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar" başlığı altında Liderler Oturumu gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak'ın yapacağı oturumda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Filistin Devleti Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha Azerbaycan Cumhuriyeti Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova, Senegal Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı Ndèye Sali Diop Dieng, Uganda Cumhuriyeti Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwaya ve Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek Mamatbekovich konuşmacı olarak yer alacak.

İKİNCİ GÜN PARALEL OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Zirvenin ikinci günü paralel oturumlar yapılacak. Oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözüm önerileri tartışılacak.

"Modern Dünyada Aileyi Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar" konulu oturumun Möderatörlüğünü İspanyol Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Ignacio Socias yapacak. Oturum konuşmacıları ise Mimar Fehmi Bilge Mimar, Dr. Dimiter Philipov, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Gunhild O. Hagestad.

"Daha İyi Bir İş-Aile Dengesine Doğru" konulu oturumun Möderatörlüğünü Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz yapacak. Oturumun konuşmacıları ise Ahmed Mohamed Aref, Dr. Willem Adema, Dr. Fred Deven ve Dr. Margarida Gonçalves Neto.

"Ailenin Birleştirici Gücü Olarak Din" konulu oturumun Möderatörü Prof. Dr. Huriye Martı. Konuşmacıları ise Prof. Dr. Dariusz Krok, Leasha Prime Dar al Hijrah ve Dr. Öğr. Üyesi Şule Albayrak.

"Medyanın Aile Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi" konulu oturuma GazeteciFatma Barbarosoğlu Möderatörlük yapacak. Dr. Sumaiyah Ahmed,Prof. Dr. Dong Hoon Ma,Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Yapımcı Birol Güven konuşmacı olarak yer alacak.

"Aile Birliğini Bozan Bir Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstismar" konulu oturumun Möteradörü Ms. Wafa Bani Mustapha. Oturuma Gülser Ustaoğlu, Prof. Dr. Medaim Yanık,Prof. Dr. Zaleha Kamuruddin ve Prof. Dr. Paola Todini de konuşmacı olarak katılacak.

"Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile Üzerindeki Etkisi" konulu oturumu Reem Abu Hassan yönetecek. Sabiha Husic, Dr. Deisi Kusztra Weber, Dr. Ali Khashan, ve Dr. Zitha Mokomane konuşmacı olarak yer alacak.

Son oturumda ise üç farklı ülkeden aile ve iş hayatını başarılı bir şekilde yürüterek öne çıkmış kadınların hayat deneyimlerini aktaracakları KADEM Talks oturumu gerçekleşecek. KADEM Talks'daSuriyeli Mülteci Maysaa Abu Hassen, 2007 İsveçli Kahramanlar Yarışmasında yılın kahramanı ödülünü alan Fatma İpek Alçı ve yazar Leyla İpekçi konuşacak.

Zirve, "Zirve Sonuç Bildirisi"nin okunması ile sona erecek. İlerleyen aylarda da panel sunumlarından oluşan "Zirve Kitabı" basılacak.

III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde ele alınacak konular:

Modern Dünyada Aileyi Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar

Daha İyi Bir İş Yaşam Dengesine Doğru

Birliğini Sağlayan Bir Güç Olarak Din

Medyanın Aile Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi

Aile Birliğini Bozan Bir Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstismar

Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile Üzerindeki Etkisi