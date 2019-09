Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Şahin, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) ve COPE (Cooperazione Paesi Emergenti) tarafından "Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Nar Buluşmaları"nın konuğu oldu.

ANİLDER Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Şahin, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önüne aileden başlayan eğitim süreci ve farkındalık çalışmalarıyla geçilebileceğini, bu konuda RTÜK'ün görev alanına giren konularda önemli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Şahin, batıda da kadın cinayetlerinin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönül istiyor ki, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet veya çocuk istismarı olmasın. Ancak onlar böylesi kötü görüntüleri göstermemek gibi tedbirler alıyorlar. Ben, ailem ve yakın çevreme şiddet görüntülerini izletmiyorum. Dikkat çekmek için dahi olsa nahoş görüntülerin paylaşılmasına karşıyım. Özellikle haberlerde sıkça uygunsuz kullanılan şiddet görüntülerine karşı mücadele başlattık. Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok."

RTÜK Başkanı Şahin, son zamanlarda şiddet sahneleri nedeniyle şikayetlerin arttığı dizi filmlere ilişkin de değerlendirme yaparak, şu görüşleri paylaştı:

"İstatistiki verilere göre, yoğun şiddet sahnelerinin bulunduğu diziler çok izleniyor, bir o kadar da çok şikayet alıyor. Çok izlenen dizilere çok fazla şikayet bildirimi geliyor. Çok izlenen dizi çok şikayet ediliyor. Anlaşılması zor bir durum. Dizi film yapımcılarımızla İstanbul'da oturduk konuştuk, şiddet görüntülerine karşı senaryolarda ne gibi değişiklikler yapılabilir diye istişare ettik. Onları, senaryoların yazım aşamalarında pedagog ya da psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik. Sorunun cezayla çözüleceğine inanmıyoruz. Her gün bunlara ceza versek düzelir mi? Hayır. İnce bir çizgide gidiyoruz. Ceza verince sansürcü ceza vermeyince de kötü görüntülere tedbir almayan kurum oluyoruz. Bundan dolayı sorunun kaynağıyla ilgileniyoruz."

Kamuyla birlikte sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Şahin, el ele vererek şiddetin, kadın ve çocuk istismarının önüne geçilmesi gerektiğinin kaydetti.

Şahin, "Yakın ilgi alanıma giren dezavantajlı gruplar konusundaki özverili çalışmalarından dolayı hem ANİLDER'i hem de gönüllü olarak dünya genelinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten COPE'u yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Dezavantajlı gruplar için çalışma

ANİLDER Başkanı Hülya Öğüt de dernek olarak, 5 yıldır toplumun her kesiminden gençlerle eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öncelikli hedef kitlelerinin devlet koruması altındaki çocuk ve gençler olduğuna dikkati çeken Öğüt, "AB desteğiyle yürütmekte olduğumuz 'Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni bir Diyalog' projemizde koruma altındaki çocuk ve gençlerimize eğitimler veriyoruz. Amacımız savaş mağduru çocuklarımızın ve koruma altındaki çocuklarımızın yaşamış oldukları travmaların etkilerini en aza indirgemek ve toplumla uyum içinde yaşayabilmeleri için ortak değerlerde buluşmalarına katkı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA