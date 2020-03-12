Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Adalet Sarayı'nda kadın ile çocuk mağdurların failleriyle karşılaşmasını önlemek amacıyla hazırlanan Adli Görüşme Odaları (AGO) gazetecilere tanıtıldı.
12.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:09
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Adalet Sarayı'nda kadın ile çocuk mağdurların failleriyle karşılaşmasını önlemek amacıyla hazırlanan Adli Görüşme Odaları (AGO) gazetecilere tanıtıldı.
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda Adli Görüşme Odaları'nın hazır hale getirildiğini belirterek, odaları gazetecilere tanıttı.
2017 yılı ve devamında Türkiye genelinde çeşitli Adalet Sarayları'nda Adli Görüşme Odaları (AGO) kurulması çalışmaları kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın desteği ile Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda oluşturulan Adli Görüşme Odaları 30 Mart 2020 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Uygulama ile suç mağduru çocuklar ve diğer kırılgan grupların (kadın, yaşlı, engelli, sığınmacı gibi) ifadeleri bu odalar kullanılarak alınmaya başlanacaktır. Böylelikle suç mağduru çocuklar ve kırılgan grup mağdurlarının adli süreçte faillerle yüz yüze gelmesinin engellenmesi ikincil mağduriyetlere mahal vermeden, stresten uzak ve kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda hakim ya da cumhuriyet savcısının karşısında bulunmadığı bir alanda, pedagog, psikolog veya sosyal çalışmacı gibi uzmanlar tarafından kaygı düzeyleri düşürüldükten sonra ifadelerinin alınabilmesi, mağdurların korunarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi sağlanmış olacağı ifade edildi. - ZONGULDAK
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda Adli Görüşme Odaları'nın hazır hale getirildiğini belirterek, odaları gazetecilere tanıttı.
2017 yılı ve devamında Türkiye genelinde çeşitli Adalet Sarayları'nda Adli Görüşme Odaları (AGO) kurulması çalışmaları kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın desteği ile Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'nda oluşturulan Adli Görüşme Odaları 30 Mart 2020 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Uygulama ile suç mağduru çocuklar ve diğer kırılgan grupların (kadın, yaşlı, engelli, sığınmacı gibi) ifadeleri bu odalar kullanılarak alınmaya başlanacaktır. Böylelikle suç mağduru çocuklar ve kırılgan grup mağdurlarının adli süreçte faillerle yüz yüze gelmesinin engellenmesi ikincil mağduriyetlere mahal vermeden, stresten uzak ve kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda hakim ya da cumhuriyet savcısının karşısında bulunmadığı bir alanda, pedagog, psikolog veya sosyal çalışmacı gibi uzmanlar tarafından kaygı düzeyleri düşürüldükten sonra ifadelerinin alınabilmesi, mağdurların korunarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi sağlanmış olacağı ifade edildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı