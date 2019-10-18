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Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, haftasonu kendi evinde Merinos'u konuk edecek.

18.10.2019 12:19Kadın voleybol takımı hafta sonu Merinos'u konuk edecek
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, haftasonu kendi evinde Merinos'u konuk edecek.

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında Merinos ile karşılaşacak. 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan müsabaka Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak.

Geçtiğimiz hafta başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kahramankazan Belediye ile karşılaşan Nevşehir Belediyespor, 20-25, 25-21, 9-25 ve 23-25'lik setlerle müsabakayı 3-1 kazanmış ve sezona 3 puan ile başlamıştı. - NEVŞEHİR

voleybol, Nevşehir, Merinos, Spor

Kaynak: İHA

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