04.07.2019 17:23
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Kadın voleybolcular yarı finalde

Kadın voleybolcular yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen final etabında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-15 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milliler, 2'de 2 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı.
Uluslar Ligi'nde üst üste iki yıldır finallere yükselmeyi başaran milli takım, dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı.
A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, yarın oynanacak ABD-Brezilya karşılaşmasının ardından belli olacak.
Milliler, yarı final karşılaşmasını 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da oynayacak.
Kaynak: AA
voleybol, İtalya, Spor

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