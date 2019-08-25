Haberler» Spor» Haber

Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti

Amasya Kız Wushu Takımı son günlerde kadına yönelik yaşanan şiddete tepki gösterdi.

25.08.2019 20:28 Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti
Amasya Kız Wushu Takımı son günlerde kadına yönelik yaşanan şiddete tepki gösterdi. Amasya Kapalı Spor Salonu'nda antrenman sonrası bir araya gelen Kadın Wushucular, Emine Bulut cinayetini ve kadına şiddeti protesto etti. Wushu Antrenörü Musa Yapal şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden hareketle kadınlarımızın kendini koruma kapasitesinin arttırılmasının öneminden bahsederek güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü kadından geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan Emine Bulut cinayetinin ardından bugün kadın wushucularımız, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Bizde kadına şiddeti şiddetle kınıyoruz. Burada wushu sporunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kadınların kendisini savunması açısından en iyi spor wushu sporu." dedi.

Wushu İl Temsilcisi Tuğrul Fırat da "Kadına şiddeti kınıyoruz. Bugün burada kadın wushucularımızla birlikte güçlü ve büyük Türkiye'nin yolunun kadınlarımızdan geçtiğini haykırıyoruz. Wushucu kadınlarımıza bu tepkiyi gösterdikleri için teşekkür ediyor, kadına şiddeti bir kez daha en güçlü şekilde protesto ediyor ve kınıyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Amasya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:06   Çaykur Rizespor'da El Kabir sakatlandı
21:02   (görüntülü) antalyaspor, arjantinli forvet leschuk'u kadrosuna kattı
20:59   El kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
20:56   Fatih Terim'den 4 değişiklik
20:56   Yayladağı festivali aba güreşiyle son buldu
20:48   Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu
20:46   Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası