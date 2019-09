Kadın yazarlar Çankaya'da buluştu

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye 'nin ilk "Mor Bayrak"lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları başkentli okurlarıyla buluşturdu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar Nedret Güvenç'in söyleşisi ve imza günüyle sona erdi.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle Türkiye'nin ilk "Mor Bayrak"lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, dört gün süren dolu dolu etkinliklerle kadın yazarları başkentli okurlarıyla buluşturdu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, kaleme aldığı anı, öykü ve romanlarla tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanına yazarlığı da ekleyen Devlet Sanatçısı "Beyaz Güvercin" Nedret Güvenç'in söyleşisiyle sona erdi.Kendini arayan yıldızBaşkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kapanış söyleşisinde ünlü sanatçı Güvenç'e gazeteci, yazar Elif Dağdeviren eşlik etti. Dağdeviren'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Nedret Güvenç son kitabı "Kendini Arayan Yıldız"ı tanıtırken, 1950'lerden bu yana gelişen, değişen Türk Tiyatrosunu, eğitimi ve oyunculuğu döneminde başından geçen tatlı anılar eşliğinde anlattı. Kadınların sanatın her alanında daha çok var olmasını temenni eden Güvenç, "Böylesine önemli bir etkinliği düzenlediği ve kadın sanatçılara verdiği destek için Çankaya Belediyesine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.Söyleşinin ardından Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner'in teşekkür plaketi sunduğu Güvenç, etkinliğin sonunda sevenleri için kitabını imzaladı.Kadın yazarlar buluşmasıAyizi Yayıncılık işbirliği ile düzenlenen etkinlik, 16 ile 19 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşti. Her gün farklı konularda düzenlenen söyleşilere, yazarlar ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi. 4 gün süren etkinlikte Reyhan Saygın, Aysun Kara, Ayşe Kaban ve Nedret Güvenç gibi kadın yazarlar başkentli sanatseverlerle bir araya geldi. Her gün farklı kitap ve konu üzerinde yapılan söyleşilerin ardından da etkinliğe katılanlara, "Denizlere Çıkar Sokaklar", "Sessizce Şarkı Söylüyorduk", "Kırık Kalp Sendromu", "Ateşle Oynamak", "Kendini Arayan Yıldız" kitapları hediye edildi."Kadın yazarlar bizim için kıymetlidir"Kadınların sanattaki varlıklarını arttırmaları ve görünür kılınmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz" dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, "Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir" diye konuştu. - ANKARA