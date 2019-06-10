Kadın yelkenciler bir kez daha "İyiliğe Yelken Açacaklar"

6, 7, 8 Eylül tarihlerinde dördüncü kez düzenlenecek. Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na başvurular başladı.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası", bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 6, 7, 8 Eylül'de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na kayıtlar başladı.

Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" 6 Eylül Cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek Kupa'da toplam 6 yarış yapılacak. Rüzgarın peşindeki kadınların iyiliğe yelken açtığı "Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası", 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" ile yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan Kupa'nın iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini de geliştirerek, kurumların insan kaynakları ile iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler