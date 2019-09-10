Kadın yeni sezon fragmanı yayımlandı! Kadın dizisi ne zaman başlıyor?

Kadın yeni sezon fragmanı yayımlandı mı? sorusu okuyucular tarafından araştırılıyor. Çarpıcı bir sonla 2. sezona veda eden Kadın yeni sezon 1. fragman ekranlara geldi. Kadroya dahil olan Hümeyra ile birlikte Bahar'ın bir sahnede izleyenlere hitap ettiği sahne ile yeni sezon fragmanı ekrana geldi. Kadın yeni sezon ne zaman? Sezon finalinde neler oldu?

KADIN SON BÖLÜM İZLE…

KADIN 3. YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni sezon fragmanında: Bahar, büyük bir izleyici kitlesinin bulunduğu sahneye gelir. ''Hayatımda ilk defa çok özle biri bana hikayemi anlatma şansı verdi'' sözlerini kullanan Bahar'ın bahsettiği kişi ise kadroya yeni dahil olan Hümeyra'dır. O sırada Ceyda ve Enver ile birlikte ekrana yansıyan başarılı oyuncu Hümeyra ise gurur dolu bir şekilde Bahar'a gülümser. Tüm zorluklarla mücadeleden başarı ile çıkan Bahar'ın ''Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım.'' ifadeleri fragmana damga vurdu.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Emre'nin Arda'yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre'yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur. Fotoğraf olayından sonra artık Şirin'in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin'e büyük bir rest çeker.

Bahar'ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice hastalığın yenilendiğini düşünerek çok korkmuştur. Korku ve panik içerisinde hastane yolunu tutsalar da yolda başlarına gelen trafik kazası ile hepsinin hayatı tehlikeye girmiştir.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

FOX'un başarılı yapımı Kadın izleyeni heyecanda bırakan sezon finali ile 2. sezonu noktalamıştı. Yeni sezon 1. fragmanı yayımlanan dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Kadın dizisinin yeni sezon tarihine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Ekim ayında başlaması bekleniyor.